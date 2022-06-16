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Цены на инсулин могут вырасти до 28%

В России согласовали рост цен на инсулин

Цены на инсулин могут вырасти до 28%
Фото: https://vk.com/gp4surgut

ФАС согласовала повышение предельных цен на ряд позиций инсулинов на 5,5-28%. Это касается таких препаратов, как двухфазный аспарт, лизпро, двухфазный человеческий генно-инженерный инсулин. В основном повышение цен коснулось инсулинов в шприц-ручках, сообщил «Коммерсант».

Такое решение связано с ростом производственных расходов. Ко всему прочему, весной Росздравнадзор выявил «риски возникновения дефектуры» этих препаратов из-за ценообразования на них. Повысить предельные цены ФАС просили российские компании «Герофарм» и «Медсинтез», а также датская Novo Nordisk.

Стоимость жизненно необходимых препаратов планируют поднимать постепенно.


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Сегодня в 16:25, просмотров: 199, комментариев: 0
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