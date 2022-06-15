Книга легенды сургутской журналистики Екатерины Логиновой вышла после ее смерти

В Сургуте вышла книга «Последняя четверть» – завершающая часть трилогии авторства Екатерины Логиновой, ушедшей из жизни в январе 2022 года. До этого она в течение нескольких лет возглавляла Союз журналистов Сургута, а также в принципе прожила яркую профессиональную жизнь, что и отразила в своих книгах.

«Последняя четверть» – художественное произведение, где главным героем выступает журналистка, работающая в редакции в 90-х годах XX века – альтер-эго Екатерины Степановны. Хотя все названия и имена в книге изменены, знающие люди легко узнают в героях и редакции, и журналистов, и известных городских руководителей. В некоторой степени это – художественная летопись сургутской жизни последнего десятилетия двадцатого века со всеми криминальными нюансами и прочими особенностями эпохи.

Наследники Екатерины Логиновой передали право реализовать тираж «Последней четверти» сургутской писательнице Татьяне Булаевой, которая занималась вопросами издания книги после смерти автора. Она сообщила СИА-ПРЕСС, что классической презентации книги по понятным причинам не будет, но она планирует после продажи тиража в 2023 году собрать тех, кто прочитал книгу, и устроить ее совместное обсуждение. По вопросам приобретения книг можно обращаться к ней по телефону +79224240513.