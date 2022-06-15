ИТ-рынок в России может сократиться на 20% по итогам года, прогнозируют эксперты

ИТ-рынок в России ожидает серьезное сокращение по итогам 2022 года, прогнозируют эксперты. В лучшем случае объем рынка ИТ снизится не более чем на 10%, а в худшем — более чем на 20%. Об этом говорится в материалах к новой редакции рейтинга 100 крупнейших ИТ-компаний в России, подготовленной аналитическим центром TAdviser, пишет РБК.

«Оба сценария развития учитывают уход большой части западных игроков и частичную приостановку деятельности восточных партнеров, связанную как с нарушением логистических цепочек, так и с опасениями вторичных санкций. Кроме того, оба варианта предполагают существенный рост выручки российских разработчиков программного обеспечения и компаний, занимающихся информационной безопасностью», — говорится в исследовании.

По оценке экспертов, основными негативными факторами для объема ИТ-рынка сейчас являются санкции, приостановка деятельности большинства западных вендоров, в том числе не имеющих схожих российских аналогов, а также экономическая ситуация в целом, когда у части компаний остается возможность решать только насущные тактические задачи.

Ранее о приостановке или полном прекращении деятельности в России заявили представители нескольких зарубежных компаний, чьи местные «дочки» попали в топ-100 российских ИТ-компаний. В их числе - Dell, HP, SAP, Cisco Systems, EPAM и Nokia. Среди других участников рейтинга, заморозивших работу в стране, были такие мировые гиганты, как IBM, Oracle, Micosoft и Intel, напоминает РБК.