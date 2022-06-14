Покинувшая Россотрудничество Наталья Поклонская получила новую должность

Наталья Поклонская, ранее покинувшая пост замглавы Россотрудничества, сообщила о назначении на должность советника генерального прокурора Игоря Краснова. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

«Сегодня я назначена на должность советника генерального прокурора Российской Федерации Игоря Викторовича Краснова. Знаю, что будет много добрых пожеланий, — заранее благодарю каждого человека за поддержку и интерес к моей службе», — говорится в сообщении.

Поклонская добавила, что прекращает публичную деятельность и больше не будет вести страницы в соцсетях, а сосредоточится на выполнении поставленных генпрокурором задач в соответствии с федеральным законом «О прокуратуре». За всеми комментариями она посоветовала обращаться в Генпрокуратуру.

О том, что Наталья Поклонская покинула пост замглавы Россотрудничества, стало известно 13 июня. На этой должности широкий резонанс получили несколько ее публичных заявлений. Поклонская, в частности, призывала к миру на Украине, называла происходящее там «тьмой и катастрофой» и говорила, что литера Z является символом трагедии и горя для России и Украины.