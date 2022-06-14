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Миллионеры массово покидают Россию

15 тысяч миллионеров могут покинуть Россию до конца 2022 года, предсказали эксперты Henley & Partners

Миллионеры массово покидают Россию
pixabay.com

15 тыс. миллионеров могут покинуть Россию к концу 2022 года. Такой прогноз содержит отчет британской консалтинговой компании по вопросам миграции Henley & Partners, пишут «Ведомости».

«Из России может уехать 15% всех жителей с капиталом от $1 млн. В 2022 г. поток эмигрантов будет на 9500 человек больше, чем в допандемийном 2019 г., ожидают аналитики. На сегодняшний день Россия переживает «самую крупную волну эмиграции миллионеров за последние шесть месяцев», - говорится в сообщении издания.

В этом году точкой притяжения наибольшего числа миллионеров со всего мира станут Объединенные Арабские Эмираты, говорится в отчете. Тогда как раньше они предпочитали уезжать в Великобританию и США. В топ-5 наиболее привлекательных мест для состоятельных лиц также вошли Австралия, Сингапур, Израиль и Швейцария.


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Сегодня в 14:12, просмотров: 292, комментариев: 0
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