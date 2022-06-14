15 новых заболевших коронавирусом зафиксировано в Югре за сутки

В ХМАО за последние сутки выявлено 15 новых заболевших коронавирусом в 5 муниципалитетах. В Нягани – 7, Нижневартовске – 5, Когалыме, Урае и Советском районе – по 1. У всех пациентов наблюдались симптомы ОРВИ, уточнили в окружном оперативном штабе.

Новых смертей от ковида в Югре не зарегистрировано. За весь период, по официальным данным, в округе умерли 2 553 человека. Выздоровели за весь период 208 159 пациентов.

С учетом новых заболевших общее число лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в ХМАО достигло 211 015. Из них 303 остаются активными.