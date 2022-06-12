Наталья Комарова спела с «Хором Турецкого» на фестивале в Нижневартовске

Наталья Комарова спела вместе с участниками коллектива «Хор Турецкого» во время концерта на фестивале «Самотлорские ночи» в Нижневартовске. На сцену главу региона пригласил лидер хора Михаил Турецкий.

Артисты выбрали для совместного исполнения песню Александры Пахмутовой «Главное, ребята, сердцем не стареть».

Выступление «Хора Турецкого» состоялось накануне, 11 июня, в рамках «Самотлорских ночей». В Нижневартовске также выступят группа «Город 312» и певец Дмитрий Колдун. Их концерты ожидаются на закрытии фестиваля 12 июня на набережной Оби.