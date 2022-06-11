Росавиация продлила ограничения полетов на юг России до 18 июня

Росавиация вновь продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов России. Он будет действовать до 18 июня, сообщается на сайте ведомства.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 18 июня 2022 года 03:45 по московскому времени», — говорится в сообщении.

Полеты запрещены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Авиакомпаниям, как и прежде, рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов России ввели 24 февраля. Росавиация продлевает его уже 18-й раз.