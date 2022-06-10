16+
Логотип Сиапресс
USD  58,3895   EUR  62,0934  

Новости

Больше новостей
После 24 февраля ваше финансовое состояние...
Комментировать
0
Когда власти заявляют, что в сургутских водоемах купаться нельзя, они...
Комментировать
0
Железнодорожный вокзал Сургута надо...
Комментировать
0
Свой отпуск этим летом вы планируете...
Комментировать
0
Вы боитесь раскола в РПЦ?
Комментировать
0
Больше опросов

Цены на авиабилеты в Турцию снизились на 25%

Авиабилеты в Турцию стали дешевле, а путевки дороже

Цены на авиабилеты в Турцию снизились на 25%
Фото: pexels.com

В июне снижение цен на авиабилеты в Турцию достигло 25% по сравнению с майскими праздниками. Об этом сообщили в «ТАСС» на основе опроса представителей билетных агрегаторов.

«В этом году средняя стоимость авиабилета в Турцию даже ниже, чем летом прошлого года: 38,7 тысяч рублей за билет в обе стороны на одного человека против 39,6 тысяч рублей в 2021 году. Средняя цена билета в Турцию из России с вылетом в период майских праздников (с 30 апреля по 10 мая 2022 года) составляла 48,5 тысяч рублей на человека», – рассказала руководитель пресс-службы «OneTwoTrip» Елена Шелехова корреспондентам «ТАСС».

Так, средний чек в обе стороны у сервиса «Туту.ру» составляет 39,2 тысяч рублей. По сравнению с майскими праздниками он снизился на 23%. А в «Aviasales», стоимость билетов в июне снизилась на 14,9% (до 22 тысяч рублей).

При этом стоимость путевок на курорты в Турцию, наоборот, подскочила по сравнению с 2021 годом. В частности, у «Интуриста» средняя стоимость туров в эту страну увеличилась на 55% и составила 62,2 тысяч рублей. Это связано с резким изменением курса валют, а также с ограниченным количеством доступных россиянам вариантов отдыха за границей.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:55, просмотров: 137, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Кому достанется квартира при разводе? Рассказывают эксперты 715
  2. ​«Готовься к холодам летом» 689
  3. Югорчане очистили от мусора самое глубокое озеро в округе 671
  4. ​В Югре продолжается рост суточной заболеваемости ковидом 563
  5. ​Югра расширит и углубит контакты с ЮНЕСКО 552
  6. Югорчане создали петицию против платной доставки Wildberries 422
  7. Сургутяне заинтересовались бесхозной территорией в 34 микрорайоне 376
  8. Куда сходить в Сургуте на выходных 11-12 июня? // АФИША 345
  9. ​Квартиры от Брусники с выгодой до 888 000 рублей 257
  10. Сургутянка оценила изуродованное косметологом лицо в 1,5 млн рублей 256
  1. Железнодорожный вокзал: уродец или сокровище, которое мы вот-вот потеряем? // ФОТО 7492
  2. Замерзающие вартовчане просят власти нагреть батареи в их квартирах 2414
  3. В Ханты-Мансийске выпал летний снег 1979
  4. Цены на вторичные квартиры падают - как и ставки по ипотеке 1876
  5. Самолет Utair столкнулся с птицей при взлете в аэропорту Сургута 1696
  6. Не только «Витязи»: сургутяне масштабно отпразднуют День города 1533
  7. Что нового ждать в сургутской архитектуре и градостроительстве // Александр Коновалов 1386
  8. На трех участках дорог в Сургуте перекроют движение в выходные 1372
  9. На югорской трассе погиб ямалец 1340
  10. ​Еще сто цветов 1286
  1. Железнодорожный вокзал: уродец или сокровище, которое мы вот-вот потеряем? // ФОТО 7492
  2. ​Из адидаса в абибас 5895
  3. «Вечная проблема – как привлечь местных жителей к решению городских вопросов, чтобы они чувствовали здесь свою увлеченность» 5726
  4. ​НГДУ, готовься! В Сургуте начнут отключать горячую воду 5335
  5. В Сургуте разбился мужчина, выпавший из окна многоэтажки 4332
  6. «Антивозрастные крема эффективны, но они не могут заменить похода к косметологу» 4213
  7. Лужайки кончились 4010
  8. Чиновница из Югорска обвиняется в слежке за предпринимателем 3819
  9. Наталья Комарова поручила разобраться, кто травит жителей Белого Яра по ночам 3618
  10. ​Стирание истории 3317

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика