Россияне стали пессимистичнее – треть из них боятся потерять работу

Российские работники стали пессимистично воспринимать свое положение на рынке труда во втором квартале 2022 года. Это показал «индекс самочувствия», ежеквартально отслеживаемый исследовательской службой HeadHunter, пишет РБК.

«Нынешние настроения соискателей сопоставимы с ситуацией во втором полугодии пандемийного 2020 года, то есть они заметно лучше, чем в период локдаунов в самом начале пандемии, но хуже, чем на протяжении всего «восстановительного» 2021 года», - пишет издание.

Согласно результатам исследования, треть российских работников опасаются увольнения, 80% готовы снизить зарплатные амбиции ради сохранения работы.

Всего исследователи опросили почти 13,5 тыс. респондентов по всей стране, опрос проводился с конца марта по конец мая.

Ранее сообщалось, что в ближайшие полгода первыми попасть под сокращение рискуют специалисты по HR, менеджеры по продажам, дизайнеры и административно-хозяйственные работники. Наиболее стабильной, по оценке экспертов, является финансовая отрасль.