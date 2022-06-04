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В России закрываются продающие Lego магазины

Магазины, продающие Lego в России, начали закрываться из-за недостатка товара

В России закрываются продающие Lego магазины
pixabay.com

Сеть сертифицированных магазинов Lego «Мир кубиков» приостанавливает работу части своих площадок в России из-за недостатка товара. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на электронное письмо сети, разосланное покупателям. «Мир кубиков» работает в России с 2009 года и состоит из 81 магазина.

«Поставки Lego в Россию временно приостановлены, и мы продолжаем работать только за счет запасов на локальных складах. В связи с этим мы временно замораживаем работу некоторых магазинов», — говорится в письме сети.

Датская компания — производитель конструкторов Lego временно прекратила поставки своей продукции в Россию в начале марта.


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Сегодня в 16:07, просмотров: 123, комментариев: 0

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