Росавиация продлила ограничение полетов в 11 российских аэропортов до 12 июня

Росавиация в очередной раз продлила ограничения полетов в южные и центральные регионы России. На этот раз – до 12 июня, сообщается на сайте организации.

Список закрытых 11 аэропортов не изменился. В него включены авиагавани Ростова-на-Дону, Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Симферополя и Элисты. Российским авиакомпаниям, как и прежде, рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Аэропорты на юге России закрыты с 24 февраля. Росавиация неоднократно продлевала ограничения.