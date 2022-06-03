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Лишь 1 человек заразился ковидом в Сургуте за сутки

27 новых заболевших коронавирусом выявили югорские медики за сутки

Лишь 1 человек заразился ковидом в Сургуте за сутки
pixabay.com

В Югре за последние сутки выявили 27 новых заболевших коронавирусом в 12 муниципалитетах. Больше всего в Нижневартовске – 7 и Нягани – 6. В Сургуте за сутки зарегистрирован всего 1 новый случай заражения. У 24 новых ковид-пациентов наблюдаются симптомы ОРВИ, у 2 – пневмония, уточнили в окружном оперативном штабе.

Новых смертей от ковида за сутки в ХМАО не зафиксировано. За весь период в округе, по официальным данным, от коронавируса умерли 2 549 человек. Выздоровели за весь период 207 866 пациентов.

С учетом новых заболевших общее число лабораторно подтвержденных случаев ковида с начала пандемии достигло 210 747. Из них 332 случая остаются активными.


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Сегодня в 12:14, просмотров: 184, комментариев: 0

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