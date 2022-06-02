Идеи тюменских активистов представят на федеральном форуме

На очередном заседании президиума штаба Тюменской области по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях санкций были рассмотрены инициативы, представленные на форум «Сильные идеи для нового времени».

Для участия в форуме были отобраны проекта тюменских активистов:

- «Капитаны бизнеса»;

- «Art-room: новый подход в решении проблем семей с низким уровнем доходов»

- Инициатива по созданию социальной инфраструктуры для помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

«Правительство Тюменской области постоянно поддерживает общественно полезные инициативы, которые выдвигают наши земляки. В рамках форума «Сильные идеи для нового времени» тюменские проекты могут получить признание не только на региональном, но и на федеральном уровне», – заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Форум «Сильные идеи для нового времени» проводится федеральным Агентством стратегических инициатив для того, чтобы предоставить активным россиянам возможность с помощью власти и общества реализовать и развить свои позитивные инициативы. Всего на форум подано порядка 19 тысяч заявок, из которых эксперты отберут тысячу идей. Сто лучших и десять наиболее ценных будут представлены президенту России Владимиру Путину.