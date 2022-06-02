Тюменских школьников научили защищать себя в интернете

В Тюмени на базе школы №7 состоялся открытый онлайн-урок всероссийского проекта «Цифровой ликбез». Мероприятие организовано департаментом информатизации Тюменской области для того, чтобы напомнить школьникам, как важно быть осторожным и какие правила нужно соблюдать, чтобы не стать жертвой мошенников в интернете.

«На уроке ребята вместе с преподавателем ГАУ ДО ТО «РИО-Центр» Юлией Лобановой разбирали различные опасные ситуации на примере героев вымышленного города Китовска: телефонное мошенничество, интернет-травля, безопасное общение в социальных сетях, компьютерные вирусы, покупки в интернете и другие. Школьники оказались подкованными во всех темах. Так, ребята знают, что надо сразу сообщить родителям о подозрительном человеке, который пишет личные сообщения в социальных сетях, знают, что даже сотрудники банка не могут знать трехзначный код на обороте банковской карты, и потому не стоит доверять людям, которые звонят якобы из службы безопасности и запрашивают все данные. Также школьники сами рассказали о том, как правильно и безопасно пользоваться банкоматом, ведь на нем может быть установлена ловушка от мошенников», - рассказали в департаменте информатизации.

Заместитель директора департамента информатизации Станислав Логинов отметил значимость подобных уроков: «По статистике, порядка 80% детей получают заявки в друзья в социальных сетях от незнакомых людей, а 30% детей сталкиваются с кибербуллингом, также многие взрослые и дети сталкивались с онлайн-мошенничеством. Все это говорит о том, как важно детям обладать навыками цифровой кибербезопасности. И проект «Цифровой ликбез» — еще один эффективный инструмент для повышения цифровой грамотности школьников и их родителей».

Материалы проекта «Цифровой ликбез» доступны на официальном сайте. Ознакомиться с ними можно в любое время.