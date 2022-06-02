Суд признал актрису Эмбер Херд виновной в клевете на экс-мужа Джонни Деппа. И наоборот

Тяжба между голливудскими актерами Эмбер Херд и Джонни Деппом завершилась в пользу последнего: Херд, которая обвиняла бывшего мужа в абьюзе, заплатит за клевету.

Как передает Reuters, присяжные, выслушав обе стороны, поверили обеим сторонам, решив, что супруги оба клевещут друг на друга. Однако более тяжким наказание оказалось у Херд: она должна выплатить Деппу 15 миллионов долларов, а он ей — только два миллиона.

Напомним, что судебный процесс продлился почти два месяца: он начался 11 апреля с утверждений Эмбер Херд будто она стала жертвой домашнего насилия. Депп потребовал компенсацию за ложь — 50 миллионов долларов, но вместо нее получил встречный иск от экс-супруга уже на 100 миллионов за то, что назвал ее истории об абьюзе мистификацией.

Суд в итоге разобрался и удовлетворил аппетиты обоих истцов — правда, не в том размере, который они запрашивали.