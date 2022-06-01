Летучая мышь залетела в квартиру жительницы Излучинска

Летучая мышь залетела в квартиру жительницы села Излучинск. Животное удалось поймать и посадить в коробку, после чего его выпустили на свободу.

«А вы знали, что у нас появились летучие мыши? Закрывайте окна на ночь и ставьте сетки! Комары и мухи — это не самое страшное, что вы можете увидеть в своей квартире ночью», - прокомментировала видео хозяйка квартиры.

По словам специалистов, случаи «залета» летучих мышей случаются в ХМАО. Животные стремятся в помещения, чтобы погреться, отмечает «Мегаполис-Югра».

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