​«Европа Плюс» вновь стала лидером национального рейтинга по размеру аудитории

«Европа Плюс» вновь возглавила национальный рейтинг по размеру аудитории. Радио №1 в России* приглашает своих слушателей отметить очередной успех вместе. Всю неделю с 30 мая по 4 июня в эфире специальные рубрики, множество классных подарков и розыгрыш супер-приза — пару победителей пригласят в студию из любой точки страны, все расходы радиостанция берёт на себя.

Старт «Неделе №1» 30 июня дал МОТ. Он выступил в проекте «Акустика» на «Европе Плюс» и исполнил самые яркие свои хиты на сцене сверхсовременной VISUAL STUDIO в необычной аранжировке. А также поделился с ведущими Антоном Комоловым и Леной Абитаевой, зрителями в студии и многомиллионной аудиторией станции о творчестве и о личном.

31 мая в популярном утреннем шоу «Бригада У» специальная рубрика Soundcheck от ведущих Джема, Вэла и Вики.

В первый день лета на «Европе Плюс» пройдут розыгрыши денежных призов. Каждый час с 09:00 до 13:00 и с 15:00 до 19:00, все желающие могут получить 10 000 рублей. Для этого достаточно внимательно слушать эфир, дозвониться в студию после специального сигнала и верно ответить на вопросы о радиостанции. Никто не останется без награды — в случае ошибки участника ждёт утешительный подарок в тысячу рублей.

«В чем я — №1» будет темой вечернего шоу РАШ 2 июня. Об этом и многом другом ведущие Антон Комолов и Лена Абитаева поговорят со слушателями.

3 июня свою интуицию смогут проверить и подписчики страницы «Европы Плюс» ВКонтакте. Тому, кто первым угадает тройку лидеров музыкального чарта «ЕвроХит Топ 40», достанутся беспроводные наушники и фирменная майка с автографом ведущего Алекса Мануйлова. Там же будет разыгран крутой фотоаппарат Instax Mini, позволяющий печатать моментальные фото.

А 4 июня подписчики телеграм-канала «Европы Плюс» смогут выиграть фирменные сумки клубного проекта ResiDANCE.

Ну и, конечно, главный приз — личное знакомство с ведущими утреннего шоу «Бригада У» и вечернего шоу РАШ, экскурсию по студии «Европы Плюс», а также билет до Москвы и проживание в столице — получит тот, с 30 мая по 3 июня сможет дозвониться в студию и победить в интеллектуальной битве в прямом эфире.

Больше информации — в эфире «Европы Плюс», на europaplus.ru и страницах радиостанции в социальных сетях.

*Mediascope, Radio Index – РОССИЯ 100К+, ОКТЯБРЬ 2021 – МАРТ 2022, Daily Reach, AQH Share. Возраст 12+.