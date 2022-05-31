Мотоциклист пострадал в ДТП в Нижневартовске

В Нижневартовске вечером накануне, 30 мая, произошла авария с мотоциклистом. ДТП случилось на ул. Чапаева. По данным окружной Госавтоинспекции, 43-летний водитель Kia перестраивался и столкнулся с мотоциклом «Стелс» под управлением 45-летнего мужчины. После этого автомобиль наехал на припаркованный «УАЗ».

«В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы», - уточнили в ведомстве.

Всего за минувшие сутки произошло 4 ДТП, в которых 4 человека получили травмы. Также сотрудники ГИБДД задержали 7 водителей в состоянии опьянения, 4 - за отказ от прохождения освидетельствования и 1 - за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 62 водителя и 49 - за нарушение правил перевозки детей.