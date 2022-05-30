Посетитель Лувра бросил торт во всемирно известную картину «Мона Лиза»

В Париже посетитель Лувра бросил торт во всемирно известную картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза» или «Джоконда». Инцидент произошел 29 мая. По словам очевидцев, злоумышленником оказался мужчина, переодевшийся в женщину и сидевший в инвалидной коляске. Он остановился перед картиной, поднялся и бросил в нее торт, после чего рассыпал вокруг лепестки роз. Таким образом нападавший попытался привлечь внимание к разрушению окружающей среды, пишет издание Daily Wire. Охрана музея задержала нападавшего.

«Мона Лиза» не пострадала благодаря пуленепробиваемому стеклу, которым картину защитили после нападения студента в 1956 году. До этого, в 1950 году, мужчина облил картину серной кислотой, затем в нее бросил камень боливийский студент, а в 2009 году российская туристка плеснула в «Мону Лизу» чаем, напоминают «Ведомости».