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Нижневартовск лидирует в ХМАО по числу новых заболевших ковидом

22 новых случая коронавируса выявлено в Югре за сутки

Нижневартовск лидирует в ХМАО по числу новых заболевших ковидом
pixabay.com

Суточная заболеваемость коронавирусом в ХМАО в последние дни не превышает несколько десятков человек. За минувшие сутки в регионе выявили 22 новых случая заражения, днем ранее было 29. Новые заболевшие зарегистрированы в 7 муниципалитетах округа. Из них 9 – в Нижневартовске, 4 – в Нягани, по 3 – в Сургуте и Урае.

С учетом новых случаев общее число заболевших коронавирусом в Югре составило 210 546 человек. Выздоровели за весь период пандемии 207 624 пациента. Скончались 2 546 человек.


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Сегодня в 11:28, просмотров: 41, комментариев: 0

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