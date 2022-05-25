Американский производитель обуви и одежды Nike уходит из России

Россияне не смогут покупать обувь и одежду Nike. Американская компания не продлила франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), которой принадлежит самая большая в стране монобрендовая сеть магазинов этого производителя. Об этом со ссылкой за письмо президента IRG Тихона Смыкова пишут «Ведомости».

«Мы начинали совместный бизнес в 2012 г., с любовью выстраивали в стране лучшую сеть магазинов и в итоге 10 лет спустя оказались в ситуации, когда данный бизнес не может существовать», – цитирует издание письмо.

PR-директор IRG Людмила Семушина подтвердила, что поставки продукции Nike приостановлены, а сам товар находится в дефиците. «В текущих реалиях мы не можем продолжать поддерживать работу монобрендовых магазинов и будем вынуждены их закрыть», – сообщила она.

Непродление соглашения с IRG в целом может означать уход Nike с российского рынка, считает директор ритейл-департамента Core.XP Марина Малахатько. С марта по май количество монобрендовых магазинов Nike в стране уже сократилось с 116 до 56, отмечают «Ведомости». IRG управляет 37 точками Nike. Из информации на сайте компании следует, что девять магазинов сейчас не работают.