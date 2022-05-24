Запрет на полеты в аэропорты юга России продлили до лета

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 российских городов до 31 мая. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

Полеты ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Ведомство рекомендовало авиакомпаниям использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Россия закрыла аэропорты юга и центра России 24 февраля. Ограничения продлеваются уже в 14-ый раз.