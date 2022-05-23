На 43% выросли поставки кнопочных телефонов в Россию

Поставки кнопочных мобильных телефонов в Россию выросли в первом квартале 2022 года на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на отчет аналитического центра GS Group сообщает ТАСС.

В отчете уточняется, что количество ввезенных кнопочных телефонов в первом квартале достигло уровня того же периода 2017 года, но ниже показателей 2019-го, когда импорт кнопочных телефонов вырос из-за поставок российского бюджетного бренда Inoi.

При этом доля ввезенных в Россию смартфонов сократилась – с 76% в первом квартале 2021 года до 66% в первом квартале текущего. Доля брендов Китая в России составила 38%, а доля российских брендов выросла с 17% до 27% благодаря кнопочным телефонам.

«Отказ от поставок смартфонов двумя лидерами — это экстраординарное событие, которое никак не продиктовано условиями рынка. При сохранении текущих запретов поставки лидеров будут вскоре заменены другими брендами и частично параллельным импортом, поэтому падение доли смартфонов до 60% — это временное явление», — отметили в GS Group.