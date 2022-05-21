«Макдоналдс» в России сменит имя — каким оно будет?

Компания «Макдоналдс» уже окончательно уходит из России: она продает свой бизнес одному из своих партнеров Александру Говору. При этом имя не продается — его придется сменить.

По этому поводу Минпромторг решил поинтересоваться у россиян — как можно назвать новый-старый фастфуд. В телеграм-канале министерства запустили прием вариантов, и за несколько дней ведомство получило более полутора тысяч комментариев. «Это был знатный мозговой штурм!» — написали менеджеры канала: теперь они проанализируют предложения.

Одно из самых популярных и логичных — «Макдак»: многие поклонники сети ее именно так и называют. Однако имя так пристало к «Макдоналдсу», что он зарегистрировал его как один из своих товарных знаков, поэтому воспользоваться им уже нельзя. Среди других вариантов — множество вариаций со смыслами «наш», «российский» — «Русбургер», «Наш Мак»; есть аллюзии на родной бренд — «Маковецкий» (и популярный актер здесь ни при чем); часть предложений учитывает особенности национальной кухни — «МатрешкаБутерброд», «Москотлета».

Кстати, до сих пор не совсем ясно, купил ли бизнесмен Говор права на традиционное меню «Макдака»: вполне возможно, что на смену гамбургерам действительно придут москотлеты и бутерброды.