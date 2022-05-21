Валерий Меладзе задумался о возобновлении научной карьеры

Цыганка Сэра в печали: Валерий Меладзе совсем не хочет о ней петь. Артист рассказал, что серьезно задумался о завершении певческой карьеры и возобновлении научной. Напомним, что до того, как стать певцом, Меладзе получил диплом инженера-механика по судовым энергетическим установкам и защитил кандидатскую диссертацию. Именно она и стала причиной желания круто изменить жизнь.

«После института я закончил аспирантуру и занимался наукой в сфере глубокой очистки воды, — вспоминает артист, его слова приводит InterMedia. — Недавно перелистав свою кандидатскую диссертацию и изучив современные достижения в этой области, я разработал установку по извлечению различных элементов таблицы Менделеева из морской воды».

Вероятно, именно эта установка, а не новый альбом или концерты станет очередной творческой удачей Меладзе: по крайней мере, он заявляет о перспективности выбранного направления. «Меня вдохновляет новая цель и вызывает творческий азарт, — пишет он. — Музыка остаётся моим любимым делом, хотя я и потерял всяческий интерес к шоу-бизнесу. Для меня перестали иметь значение форматы песен, количество ротаций на радиостанциях, участие в съёмках на телеканалах. Я знаю точно, что мои песни уже давно живут и будут ещё долго жить своей жизнью благодаря моим слушателям».

Отметим, что выпуск полноформатных альбомов для Меладзе давно перестал быть приоритетом в работе: последний на сегодня диск «Вопреки» вышел 14 лет назад — в 2008 году. После него артист записывал синглы, часть которых собрал в сборник «Мой брат», но и со дня его выпуска прошло уже почти семь лет.