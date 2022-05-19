За первые два месяца весны россияне подали больше 60 тысяч заявлений о банкротстве

В России подали рекордное количество заявлений о банкротстве – за предыдущие два месяца в этой сфере зарегистрировано больше 60 тысяч дел. Это втрое больше, чем за тот же период пандемийного 2020-го. Информацию об этом предоставил Forbes.

Отмечается, что резкое увеличение обеспечено делами о личном банкротстве граждан. Физические лица инициируют подобные дела из-за желания минимизировать финансовые обязательства перед кредиторами или вовсе избежать их.

«Причин роста личных банкротств несколько: снижение доходов, относительная доступность процедуры банкротства, рост долгов и информированность населения страны о возможности освободиться от долгов через такую процедуру», — рассказала изданию адвокат «Юков и партнеры» Виктория Большагина.