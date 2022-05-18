За сутки 35 югорчан заболели коронавирусом

За минувшие сутки в Югре подтвердили 35 новых случая коронавирусной инфекции. Новые заболевшие зафиксировали в 8 муниципалитетах: больше всего в Нижневартовске – 8, Ханты-Мансийске и Югорске – по 6 соответственно, Сургуте – 5.

На момент выявления у 31 наблюдались признаки ОРВИ, у 4 - бессимптомно. Состояние 11 пациентов тяжелое, 4 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 52 человека, за весь период пандемии – 207 222 югорчан.

Всего за весь период пандемии в регионе скончались 2 542 пациента. За сутки летальных исходов не выявлено.