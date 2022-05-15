Росстат назвал позиции товаров, которые сильнее всего подорожали за апрель

Росстат опубликовал новый отчет об изменении стоимости продовольственных продуктов. Так, за апрель 2022 года повысилась цена на следующие позиции товаров:
На 12,9% – на маргарин;
на 7,1-8,9% — на зефир, какао, пастилу, сгущенное молоко, печенье;
на 8,7% — на рис;
на 5,2% — на гречку;
на 5% — на горох и фасоль.
Также подорожали в среднем на 5-7,4% чай, соль, молоко, минеральная вода и мороженое. Лидерами по росту стоимости среди овощей стали свекла (цена увеличилась на 19,2%), яблоки (10,7%) и картофель (9,9%).
Дешевле стали следующие продукты:
Помидоры – на 14,2%;
бананы — на 10,2%;
огурцы — на 6%.
Отмечается, что апрельский индекс потребительских цен, по сравнению с предыдущим месяцем, составил 101,56%.