40 миллиардов рублей задолжали туроператоры за отмененные после 24 февраля поездки за рубеж

Задолженность туроператоров перед туристами за оплаченные и отмененные после 24 февраля туры за рубеж достигает 40 млрд рублей. Об этом в четверг сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова на заседании комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Госдумы.

«Этот огромный долг, который на зарубежных направлениях образовался, начать его каким-то образом выплачивать туристам можно только при условии, если хотя бы несколько массовых направлениях будут открыты. По-другому никак. Потому что эти деньги уже внесены поставщикам услуг, проплачены в гостиницы, за какие-то экскурсии и так далее. Сумма огромная, 40 млрд фактически у нас сейчас в моменте долг туроператоров перед туристами», — цитирует Догузову «Интерфакс туризм».

Аналогичная задолженность – порядка 44 млрд рублей – образовалась после начала пандемии коронавируса из-за закрытия границ с зарубежными странами. К февралю 2022 года этот долг сократился до 6,5 млрд рублей. Однако из-за остановки авиасообщения с большинством зарубежных стран после 24 февраля образовалась новая задолженность.