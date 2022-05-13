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В ЯНАО зафиксирован разлив более трех тонн авиационного топлива

Транспортная прокуратура расследует причины разлива авиационного топлива в ЯНАО

В ЯНАО зафиксирован разлив более трех тонн авиационного топлива
Фото: Уральская транспортная прокуратура

В ЯНАО произошел разлив более трех тонн авиационного топлива на территории вертолетной площадки авиакомпании «Ямал». По предварительным данным, причиной инцидента послужил обрыв запорной арматуры.

На данный момент работы по ликвидации загрязнения завершены: специалисты обработали участок сорбентом. Площадь загрязнения составила 0,13 гектара.

«Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в сфере охраны окружающей среды», – прокомментировали в ведомстве.


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Сегодня в 13:52, просмотров: 173, комментариев: 0

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