210 югорчан переехали в новые квартиры из аварийного жилья с начала года

Годовой план по вводу жилья в эксплуатацию выполняется в ХМАО, сообщил директор окружного департамента строительства Кирилл Мыскин на заседании штаба по вопросам возведения объектов капитального строительства. По его данным, с начала 2022 года в эксплуатацию введено 257 тысяч 658 квадратных метра жилья. В том числе индивидуальное жилищное строительство – 72 тысячи квадратных метров, что составляет 30 процентов от годового плана. 210 человек получили новое жилье в рамках реализации программы расселения аварийного жилого фонда.

Директор департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Илья Ким отметил, что все муниципалитеты уже приступили к строительству объектов, входящих в программу формирования комфортной городской среды. «Не позднее 25 мая муниципалитеты уже должны будут представить отчет по факту выполненных работ по май включительно», – уточнил он.