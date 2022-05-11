На 78% сократились продажи новых автомобилей в России за апрель

Продажи новых легковых и LCV (легких коммерческих) автомобилей в России сократились в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 78,5%. За минувший месяц в стране продали только 32 706 новых автомобилей – против 151 964 в апреле 2021 года. Такие цифры привели в Ассоциации европейского бизнеса, пишут «Ведомости».

Наибольшее снижение продаж (-91%) в апреле зафиксировано у Toyota – за месяц продано 786 автомобилей против 8 514 в апреле 2021 года. VW по итогам апреля продал 825 автомобилей, годом ранее – 9 449. Skoda в апреле продала 1 104 машины против 10 365 в прошлом году. Продажи «АвтоВАЗа» сократились на 78% – с 37 931 единиц в апреле 2021 года до 8 506 в апреле 2022-го.

После 24 февраля General Motors, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Land Rover, Toyota и Mazda приостановили поставки своей продукции в Россию. Mercedes-Benz, BMW, Hyundai, Renault, Skoda Auto и Volkswagen приостановили производство в России.