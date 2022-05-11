На 10% за месяц сократился уровень доверия россиян к телевидению

На 10% за месяц сократилась доля россиян, которые доверяют телевидению больше, чем другим источникам информации. Если 17 марта их было 33%, то 27 апреля – уже 23%. Об этом следует из результатов исследования рекламной группы Groupm «Accelerate research», пишет «Коммерсантъ». В опросе приняли участие свыше 1700 респондентов от 18 до 60 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.

Больше всего показатель снизился у респондентов, живущих за пределами крупных городов — с 34% до 24%. У жителей Москвы и Санкт-Петербурга показатель снизился с 27% до 21%. Также уменьшилось доверие россиян к интернет-СМИ и официальным веб-сайтам, показало исследование. Если 17 марта им доверяли 26% опрошенных, то 27 апреля — 23%.

Аналитики подчеркнули, что среди россиян 45-60 лет выросло доверие к интернет-медиа — с 20% в марте до 25% в апреле. Доверие к соцсетям, блогам и телеграм-каналам в целом увеличилось с 19% до 23%.

По словам директора по исследованиям и стратегии OMD OM Group Ирины Едемской, россияне стали чаще обращаться за деталями к интернету, потому что на телевидении сейчас продвигается «единственно возможная точка зрения на события», которая обеспечивает «дозированную» и «не всегда оперативную» информацию.