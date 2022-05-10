Посещаемость торговых центров в России падает

Уход ряда международных брендов сказался на посещаемости торговых центров в России: по данным Российского совета торговых центров, она упала на 15 процентов.

Как в интервью ТАСС заявил глава совета Денис Москаленко, спаду предшествовал кратковременный скачок посещаемости: после того, как бренды заявили об уходе из России, народ повалил в магазины. Далее посещаемость начала сокращаться, отчего собственники уже терпят убытки, поскольку арендная плата магазинов включает процент от оборота.

При этом, говорит специалист, иностранные магазины не разорвали договоры аренды и продолжают вносить плату, однако некоторые компании уже рассматривают вариант полного закрытия и ухода.