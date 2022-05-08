В российской кинологической федерации порекомендовали воздержаться от прогулок с собаками во время празднования

Российская кинологическая федерация порекомендовала не брать с собой собак на праздничные гуляния в честь Дня Победы. Так, большое скопление людей, шум от салюта и громкие выступления могут спровоцировать панику у животного.

«В лучшем случае собака просто испугается, в худшем – сорвется с поводка и убежит в неизвестном направлении. Чтобы не омрачать праздник, лучше погуляйте с собакой заранее, а затем отправляйтесь на праздничные гуляния без нее», – посоветовал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Обращаем внимание, если вы все-таки отправились с собакой на прогулку, то держите ее на поводке и следите, чтобы она всегда была рядом. Обязательно убирайте за своим питомцем, для этого возьмите с собой одноразовые пакеты и влажные салфетки.