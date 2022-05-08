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Вячеслав Володин: «Более 10 тысяч санкций ввели против России с 2014 года»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал число санкций против России рекордным за всю историю

Вячеслав Володин: «Более 10 тысяч санкций ввели против России с 2014 года»
Фото: zspo.ru

С 2014 года в отношении России было введено более 10 тысяч санкций, из которых свыше семи тысяч – после начала спецоперации в Украине, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«10 128 санкций введено против нашей страны. До начала специальной военной операции на Украине – 2 754, после – 7 374, – подчеркнул спикер. – 10 128 вызовов, чтобы стать сильнее. Все, что нас не убивает, делает сильнее». Вячеслав Володин также отметил, что число санкций против России больше, чем по отношению другого государства за всю историю.


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Сегодня в 12:39, просмотров: 334, комментариев: 0

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