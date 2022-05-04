Тюменцам запретили посещать леса до конца мая

В Тюменской области продлен запрет на посещении лесов до 26 мая. Ограничение действует в рамках особого противопожарного режима. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.

Ранее Александр Моор призвал жителей региона быть осторожнее с огнем. «В Тюменской области высока вероятность возникновения природных пожаров. Оперативные службы региона переведены на усиленный режим работы. Но, чтобы эффективно противостоять стихии, нам требуется ваша помощь, земляки! Многое в борьбе с пожарами зависит от нас с вами. Нередко можно увидеть около домов неубранную сухую прошлогоднюю траву. В некоторых случая она выше человеческого роста! Убрать ее надо вовремя, не дожидаясь беды. Нельзя жечь траву и мусор в ветреную погоду. Это игра в рулетку. Достаточно порыва ветра и случится пожар. Огонь может распространяться на 100 метров за минуту. Своими силами его удержать не получится», - написал губернатор в личном телеграм-канале.

В департаменте лесного комплекса региона напомнили, что для оперативного выявления лиц, нарушающих установленные ограничения, используются беспилотные летательные аппараты, квадрокоптеры.

«Виновные в нарушении требований правил пожарной безопасности в лесах несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Поджигатели несут не только административную, но и уголовную ответственность. Если вы заметили начинающийся пожар в лесу, немедленно сообщите об этом по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение «Берегите лес» или по короткому номеру 112», - добавили в ведомстве.

В этот период посещать леса могут только те, кто там работает и охотится. Также можно находится в оборудованных зонах отдыха.