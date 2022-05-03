Россияне определили необходимый для счастья размер заработка

190 тыс. рублей – таким, по мнению россиян, должен быть месячный доход, который позволит чувствовать себя счастливым. Об этом следует из результатов опроса, проведенного сервисом SuperJob среди 20,5 тыс. экономически активных респондентов. По сравнению с ноябрем 2021 года этот показатель вырос почти на 5% - тогда россияне оценили «счастливую» зарплату в 178 тыс. рублей.

Дороже всего стоит счастье жителей Москвы: им необходимо 230 тыс. руб. в месяц. На втором месте Владивосток с 205 тыс. руб., на третьем — Ростов-на-Дону (200 тыс. руб.), пишет РБК. Самые скромные запросы продемонстрировали жители Ярославля, Кирова и Астрахани: чтобы чувствовать себя счастливыми, им необходим ежемесячный доход в 158 тыс., 155 тыс. и 150 тыс. руб. соответственно.

Мужчинам в среднем для счастья нужно денег больше, чем женщинам — 216 тыс. против 166 тыс. руб. Наиболее высокие запросы у россиян в возрасте от 35 до 44 лет — 214 тыс. руб. А вот молодежи до 24 лет для счастья нужно 146 тыс. руб. в месяц.

