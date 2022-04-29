FISU перенесла Универсиаду-2023 из Екатеринбурга

Международная федерация университетского спорта (FISU) приняла решение отложить проведение Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Об этом говорится в официальном заявлении организации. О том, где пройдет мероприятие, не уточняется.

Также, согласно сообщению, откладывается проведение ранее запланированных соревнований под эгидой FISU на территории РФ и Белоруссии. Спортсмены этих стран отстранены от участия в мероприятиях FISU.

Напомним, Россия получила право проведения турнира в 2019 году. Соревнования должны были пройти с 8 по 19 августа 2023 года в Екатеринбурге и Свердловской области. В 2022 году на финансирование объектов Универсиады в бюджете муниципалитета заложили 3,4 млрд рублей.