В Тюмени обсудили межнациональный отношения и вопросы миграции

В Тюмени состоялось заседание регионального координационного совета по вопросам гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений. Во время мероприятия губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что сохранение этнокультурного и языкового многообразия – одно из приоритетных направлений работы органов власти.

«Сохранение традиционных для Тюменской области гармоничных межнациональных и межконфессиональных отношений – одно из важнейших условий поступательного социально-экономического развития и безопасности жителей нашего региона», – подчеркнул Александр Моор.

На заседании обсудили вопросы изучения родных языков, опытом реализации общественных проектов в сфере их изучения. Еще одной темой обсуждения стало противодействие незаконной миграции и профилактике экстремизма в среде мигрантов. Заместитель начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области Алексей Заморов отметил, что эти вопросы находятся под постоянным контролем.

В пресс-службе главы региона напомнили, что 2022 год объявлен в нашей стране Годом культурного наследия народов России. Соответствующий план мероприятий, утвержденный в Тюменской области, сформирован с учетом предложений регионального координационного совета национальных общественных объединений. В рамках Года культурного наследия народов России в регионе пройдет более пятидесяти ярких событий.