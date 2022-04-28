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​В Тюменской области не снижается объем строительства и продажи жилья

Тюменские власти оценили экономическое состояние региона

​В Тюменской области не снижается объем строительства и продажи жилья
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области продолжается строительство жилья, социальных и инфраструктурных объектов. В регионе не остановлено строительство ни одного жилого дома. Об этом рассказал заместитель губернатора Сергей Шустов на очередном заседании президиума регионального штаба по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях санкций.

«В регионе нет ни одного случая приостановки строительства жилых домов. Текущий объем продаж на рынке жилья соответствует аналогичному показателю прошлого года. Продолжается возведение социальных и инфраструктурных объектов. Планируем, что все они будут сданы в установленные сроки», – рассказал Сергей Шустов.

Шустов добавил, что в регионе снизились цены на ряд строительных материалов, например, на железобетонные конструкции и металлопрокат. Задолженность по выплате зарплаты на предприятиях строительной отрасли и транспорта отсутствует.

Губернатор Александр Моор подчеркнул, что снижение ставки льготных ипотечных кредитов на новостройки до 9 процентов в соответствии с поручением президента России Владимира Путина – эффективная мера стимулирования спроса на жилье и поддержки строительной отрасли.

Кроме того, на заседании было отмечено, что ситуация на потребительском рынке остается стабильной.


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28 апреля в 15:03, просмотров: 122, комментариев: 0

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