Тюменские власти оценили экономическое состояние региона

В Тюменской области продолжается строительство жилья, социальных и инфраструктурных объектов. В регионе не остановлено строительство ни одного жилого дома. Об этом рассказал заместитель губернатора Сергей Шустов на очередном заседании президиума регионального штаба по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях санкций.

«В регионе нет ни одного случая приостановки строительства жилых домов. Текущий объем продаж на рынке жилья соответствует аналогичному показателю прошлого года. Продолжается возведение социальных и инфраструктурных объектов. Планируем, что все они будут сданы в установленные сроки», – рассказал Сергей Шустов.

Шустов добавил, что в регионе снизились цены на ряд строительных материалов, например, на железобетонные конструкции и металлопрокат. Задолженность по выплате зарплаты на предприятиях строительной отрасли и транспорта отсутствует.

Губернатор Александр Моор подчеркнул, что снижение ставки льготных ипотечных кредитов на новостройки до 9 процентов в соответствии с поручением президента России Владимира Путина – эффективная мера стимулирования спроса на жилье и поддержки строительной отрасли.

Кроме того, на заседании было отмечено, что ситуация на потребительском рынке остается стабильной.