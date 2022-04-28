Запуск чартерных рейсов в Турцию и Египет прорабатывают в Ростуризме

Ростуризм работает над запуском чартерных рейсов в Турцию и Египет с мая. Об этом в ходе брифинга сообщила глава ведомства Зарина Догузова.

У России есть прямое авиасообщение со Стамбулом и египетскими курортами, но этих объемов недостаточно. «Работаем над тем, чтобы с мая расширить возможности не только по регулярной перевозке, но и запустить в том числе перевозку на базе чартеров, чтобы чартеры полетели, и туроператоры могли начать реализовывать объем накопленных обязательств», — цитирует Догузову ТАСС.

Сейчас россиянам доступен отдых в Турции, Египте, ОАЭ, Катаре, Бахрейне, на Шри-Ланке и Сейшельских островах. Со второй половины мая планируется запустить прямое авиасообщение с Мальдивами. Также российские туристы могут поехать в Узбекистан, Азербайджан и Белоруссию.