Косметическая компания Coty прекратит работу в России

Косметическая компания Coty объявила об уходе из России, сообщил Reuters. Компания владеет такими брендами косметики и средств по уходу за кожей и парфюмерии, как Burberry, Calvin Klein, Chloé, Gucci, Hugo Boss, Lancaster, CoverGirl, Max Factor, Rimmel, Sally Hansen, Adidas и др.

По данным Coty, в 2021 году на Россию пришлось чуть более 3% ее продаж (4,63 млрд долларов). В компании считают, что принятое решение не повлияет на ее целевые показатели по выручке и прибыли на 2022 финансовый год.

О приостановке или прекращении работы в России уже объявили многие иностранные компании. До начала спецоперации на Украине в этих компаниях работали около 2 млн россиян, сейчас 600 тыс. из них находятся в простое или под риском увольнения, сообщил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.