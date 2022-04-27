Федерация шахмат России приостановила детские первенства из-за смерти участницы

Представители Федерации шахмат России (ФШР) сообщили о досрочном прекращении детских первенств в курортном поселке Лоо (имеет статус микрорайона Сочи). Причиной такого решения стала смерть одной из участниц соревнований – девочку растерзали собаки.

По данным СМИ, погибшей была 12-летняя жительница Саратова, приехавшая на турнир вместе с мамой. Все шахматисты проживали в оздоровительно-образовательном центре «Илона». Девочка в свободное время пролезла на закрытую территорию, где на нее напали псы. Ребенка заметил прохожий, который периодически подкармливал животных.

«Федерация шахмат России выражает глубокие соболезнования семье Полины и всем участникам соревнований. ФШР сотрудничает с правоохранительными органами и рассчитывает на тщательное и объективное расследование трагедии», — говорится на сайте ФШР.

Сообщается, что соревнование не может быть возобновлено до окончания следствия и выяснения причин гибели участницы первенства России. По нашим данным, в соревнованиях также участвовала юная шахматистка из Сургута Света Бутко.