ВЦИОМ провел опрос и выяснил, что 67% россиян считают сексуальные отношения до брака нормальными и допустимыми. Ненормальными добрачные половые отношения назвали 27% респондентов. Опрос проводился в 2022 году среди 1 600 человек в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ сравнил результаты свежего опроса с аналогичным, но проведенным в 1992 году. Тогда лишь 37% опрошенных назвали секс до брака допустимым, еще 39% – ненормальным, затруднились ответить на вопрос 22%, пишут «Ведомости».

Число тех, кто считает нормальным состоять в браке и иметь любовника или любовницу, существенно сократилось – с 25% в 1992 году до 9% в 2022-м. Измена для опрошенных в 1992 году была недопустимой для 49%, в 2022-м – для 86%. Среди молодежи 18-24 лет считают измену недопустимой 97% респондентов.