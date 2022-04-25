Макрон обошел Ле Пен на выборах президента Франции

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон одержал победу во втором туре выборов. Он набрал 58,54% голосов (18 779 641), следует из данных МВД страны. Соперница Макрона Марин Ле Пен, лидер «Национального объединения», получила 41,46% (13 297 760 голосов). Она уже признала поражение, пишет РБК.

Первый тур президентских выборов прошел во Франции 10 апреля. В нем участвовали 12 кандидатов, из которых во второй тур прошли Макрон, набравший 27,84% голосов, и Ле Пен, получившая 23,15%.

Эммануэль Макрон впервые возглавил страну после выборов 2017 года. Он стал первым французским президентом с 2002 года, одержавшим победу во второй раз Последним во Франции, кому удалось переизбраться на второй срок, был Жак Ширак, который занимал пост в 1995–2007 годы.