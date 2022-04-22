Роль «челночного» бизнеса усилится в России, считают аналитики ЦБ

В России в условиях санкций усилится роль небольших посреднических внешнеторговых компаний и «челночного» малого бизнеса. Об этом следует из выпуска бюллетеня ЦБ «О чем говорят тренды». Активность бизнесменов-«челноков», закупавших товары в основном в Китае и Турции, была особенно заметна в 1990-е годы

«В части налаживания поставок от альтернативных зарубежных поставщиков в условиях сохраняющихся ограничений возрастет роль небольших посреднических внешнеторговых компаний и «челночного» малого бизнеса (особенно в потребительском сегменте)», — цитируют бюллетень «Ведомости».

По оценке аналитиков ЦБ, это произойдет на втором этапе структурной трансформации российской экономики, который будет длиться до конца 2022 года. В этот период также могут проявиться вторичные негативные эффекты спада: через спрос, рынок труда и т. д. При этом ремонтные и сервисные предприятия получат импульс к росту.

На первом этапе трансформации экономики ожидаются проблемы из-за нехватки запчастей и сервисного обслуживания. Эксперты ЦБ считают, что власти на это этапе должны взять на себя часть финансовых рисков, а эффективной мерой поддержки станут снижение налогов для бизнеса и дерегулирование.

От третьего этапа аналитики ожидают индустриализацию на основе менее передовых технологий. Также вырастет занятость в импортозамещающих отраслях, а темпы роста производства обгонят другие отрасли. На четвертом этапе динамика экономики будет определяться величиной технологического отставания от других стран, возможностью масштабного экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, пропорцией между государственным и частным сектором и т. д., пишет издание.