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​На улицах Нижневартовска устанавливают противотанковые ежи

Нижневартовск готовят к 9 мая: устанавливают флаги и противотанковые ежи

​На улицах Нижневартовска устанавливают противотанковые ежи
администрация Нижневартовска

В Нижневартовске продолжается подготовка к празднованию 77-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне. В городе украшают улицы и общественные пространства.

В частности, на улице Ленина устанавливают противотанковые макеты «Еж» с праздничными баннерами, сообщили в пресс-службе мэрии Нижневартовска. Здесь появятся и другие декоративные конструкции, флаги и баннеры.

«Преобразится к 9 Мая и площадь у мемориала «Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Здесь подрядная организация приступила к демонтажу конструкций входной арки в парк. Часть элементов обновят и вернут на место», - говорится в сообщении администрации.


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Сегодня в 10:34, просмотров: 340, комментариев: 0

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