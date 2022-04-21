13% россиян собираются путешествовать по стране в майские праздники

13% россиян намерены отправиться в майские праздники в поездки по стране, следует из результатов опроса ВЦИОМ. 8% опрошенных планируют посетить другой город, 3% - отдохнуть на Черноморском побережье Кавказа, включая Сочи, Туапсе, Анапу и другие известные курорты, еще 2% сограждан намерены проехать в Крым.

Опрос показал, что число желающих отдохнуть в период майских праздников в России оказалось почти в семь раз больше по сравнению со странами ближнего и дальнего зарубежья. Туда намерены съездить только 2% россиян. Наиболее популярными для посещения оказались Абхазия, Белоруссия и Узбекистан, среди стран дальнего зарубежья – Турция.

Опрос проводился 14 апреля среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.